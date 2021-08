Roma 2021: Raggi, ricandidata perché 5 anni non bastano per disastri di chi c'era prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la scelta di ricandidarmi l'ho presa io o con il M5s? Sono una persona molto determinata. Al quarto anno di amministrazione ho ritenuto di dover completare il lavoro avviato. Dopo averne parlato con la mia famiglia, i collaboratori e alcuni consiglieri capitolini ho sciolto la riserva ad agosto scorso e ho detto 'Io ci sono'. Cinque anni non sono sufficienti per mettere a posto tanti disastri lasciati dalle amministrazioni precedenti". Lo ha detto la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi in una intervista a Rete oro. "I risultati hanno iniziato a essere percepiti nell'ultimo anno e mezzo e ora cominciano a essere evidenti", ha concluso. (Rer)