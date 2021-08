Roma 2021: Raggi, gli altri se eletti ci metterebbero 2 anni a capire dove sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiunque arriva a Roma ci mette uno o due anni di tempo solo per capire dove si trova e non possiamo permettercelo. Sul Pnrr abbiamo presentato progetti per 25 miliardi, non pensavamo che si potesse finanziare tutto ma di progettualità ce n'è". Lo ha detto la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi in una intervista a Rete oro. "E ho chiesto un commissario al governo per andare più velocemente su alcune opere", ha concluso. (Rer)