- Sono stati 60.940 i voti degli iscritti sulla piattaforma Skyvote per l’approvazione del nuovo statuto del Movimento 5 stelle: il quorum è stato superato. Lo ha detto il capo politico reggente del Movimento 5 stelle Vito Crimi e presidente del Comitato di garanzia, al termine del voto on line per l'approvazione del nuovo Statuto associativo M5s. (Rin)