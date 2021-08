Giustizia: Mulè, da "fine processo mai" a fine processo "quasi" mai è passo avanti voluto da FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, osserva che "la riforma della giustizia appena approvata alla Camera dei deputati non è la riforma che avrebbe voluto Forza Italia ma porta nei passaggi chiave l'impronta della nostra idea di Stato di diritto. Già essere passati dal 'fine processo mai' al fine processo 'quasi' mai - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - è un passo avanti nella direzione da sempre indicata da chi, come noi, vuole un Paese garantista e non giustizialista. La strada da fare è ancora molta, dalla responsabilità diretta dei magistrati alla separazione delle carriere, ma quello che oggi conta è che grazie al contributo fondamentale di Forza Italia è stata invertita la rotta iniziando a porre le basi per un impianto giuridico e giudiziario all'altezza di un Paese civile. La nostra battaglia per una giustizia giusta e per il garantismo continua". (Com)