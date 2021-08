Usa: New York, il sindaco de Blasio non esclude candidatura a governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, il democratico Bill de Blasio, non esclude che possa candidarsi a governatore dello Stato. “Non esclude nulla. Non ho ancora preso decisioni sul mio futuro”, ha dichiarato in conferenza stampa, secondo quanto riferisce l’emittente “News 10 Abc”. Parole pronunciate dopo la pubblicazione di un rapporto da parte della procuratrice generale dello Stato di New York, Letitia James, che accusa l’attuale governatore Andrew Cuomo, anch’egli democratico, di aver molestato sessualmente undici donne. “I miei primi pensieri vanno alle donne che sono state oggetto di questo comportamento orrendo, e al coraggio che hanno mostrato condividendo le loro storie. Il dettagliato e approfondito rapporto dà sostanza a molti inquietanti esempi di gravi violazioni”, ha commentato de Blasio. (segue) (Nys)