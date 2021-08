Usa: New York, il sindaco de Blasio non esclude candidatura a governatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco ha ribadito inoltre che “è chiaro che Andrew Cuomo non è idoneo a ricoprire l’incarico e non può più restare governatore. Deve dimettersi, e se continua a rifiutarsi e ad attaccare gli inquirenti che hanno fatto il loro lavoro dovrebbe essere messo immediatamente in stato d’accusa”. Cuomo ha tuttavia chiarito che non intende dimettersi, e ha sottolineato che potrebbe ancora candidarsi per la rielezione nel 2022. De Blasio, da parte sua, non potrà ricandidarsi come sindaco perché ha già svolto due mandati e potrebbe concorrere contro Cuomo per il seggio di governatore. “Attualmente la mia preoccupazione è sconfiggere il Covid e portare questa città a una piena ripresa. A un certo punto deciderò che cosa fare in futuro”, ha detto il sindaco in conferenza stampa. (Nys)