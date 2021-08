Giustizia: Fratoianni (Si), sembra un mondo alla rovescia, per questo votiamo no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ridurre i tempi del processo è obbiettivo giusto e necessario. Ma per farlo avremmo potuto fare corposi investimenti sulla giustizia, a partire dall'assunzione di personale. Avremmo potuto lavorare per disboscare la giungla dei 6.000 reati penali presenti nel codice. Invece, con l'improcedibilità per decorrenza dei tempi, rischiamo di mandare all'aria processi importanti, dagli ecoreati alla tortura incredibilmente esclusi dalle eccezioni previste dalla norma. Sembra un mondo alla rovescia. Per questo votiamo no". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. (Com)