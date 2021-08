Giustizia: Saitta (M5s), abbiamo la coscienza pulita, testo migliorato grazie a nostro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se questa riforma è stata nettamente migliorata, rispetto al testo originario, il merito è tutto del Movimento cinque stelle, del suo leader Giuseppe Conte, dei suoi ministri e di tutti i deputati che hanno contribuito. Il regime speciale che sottrae alla tagliola dell'improcedibilità gravi reati come quelli di associazione mafiosa, violenza sessuale, voto di scambio politico-mafioso, traffico di droga, lo abbiamo voluto noi. E grazie al nostro intervento, migliaia di processi non andranno in fumo". Lo dichiara Eugenio Saitta, capogruppo del M5s in commissione Giustizia alla Camera dei deputati. "Per il resto, l'impianto - prosegue il parlamentare in una nota - ricalca per buona parte la riforma del nostro ex ministro Alfonso Bonafede. Anche per questo il gruppo ha votato compatto. Certamente, restano alcuni punti critici. Ci siamo battuti da soli contro tutti, ma abbiamo la coscienza pulita: in ogni momento di questa lunga mediazione, abbiamo lavorato per gli italiani, per il nostro Paese, per dare ai cittadini un sistema giustizia più efficiente. Siamo convinti, alla fine - conclude Saitta - di avere contribuito in maniera determinante, seria e costruttiva al miglioramento di questa riforma". (Com)