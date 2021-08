Giustizia: M5s, voto a odg ambientali coerente con nostri valori, governo ci ripensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente affermano: "Il nostro voto in Aula a sostegno dell'ordine del giorno della deputata Muroni, volto a chiedere al governo di non applicare ai reati ambientali l'improcedibilità, è coerente con i valori da sempre propugnati dal M5s, gli stessi valori che oggi ci consentono di rivendicare che abbiamo messo al sicuro i processi per mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la scorsa legislatura, pur dai banchi dell'opposizione - si legge in una nota -, abbiamo dato un contributo determinante all'approvazione della legge che ha introdotto i delitti contro l'ambiente nel codice penale e oggi queste norme stanno dando i loro frutti sia in termini di repressione sia in termini di prevenzione, applicando il principio 'chi inquina paga'. Il nostro voto non è riuscito a determinare l'approvazione dell'ordine del giorno, ma riteniamo che il governo non possa comunque ignorare l'appello giunto dal Parlamento, a maggior ragione perché un'altra forza di maggioranza, il Partito democratico, si è astenuta lanciando in ogni caso un segnale importante di condivisione di questa richiesta. Il nostro auspicio è che il governo torni sui suoi passi nel primo provvedimento utile". (Com)