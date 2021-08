Venezuela: 29.375 cittadini hanno chiesto asilo politico in Spagna nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 29.375 i cittadini del Venezuela che hanno chiesto asilo politico in Spagna nel corso del 2020. Lo ha comunicato oggi l’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo). Il dato corrisponde a circa il 5 per cento di tutti i venezuelani registrati in Spagna, che sono ufficialmente 600 mila (in realtà potrebbero essere molti di più, se si pensa che molti non si registrano come venezuelani o hanno doppia nazionalità). Il Venezuela rappresenta così dopo Siria e Afghanistan il terzo Paese di origine di richiedenti asilo in Unione europea. Lo scorso 29 luglio il gruppo di lavoro dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa) per la crisi di migranti e rifugiati venezuelani ha pubblicato un documento nel quale segnala che al momento 5,6 milioni di venezuelani si trovano in 100 Paesi del mondo. Secondo gli analisti la fuga dal Paese potrebbe acuirsi con la riapertura dei confini nazionali, attualmente chiusi per contenere la pandemia di Covid-19.(Vec)