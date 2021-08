© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario per il Campidoglio, il prefetto Paolo Tronca "è stato nominato perché il Pd, con una decisione vigliacca, senza passare per l'Aula ma andando davanti al notaio, ha cacciato l'ex sindaco, Ignazio Marino. Una vigliaccata senza pari. Per un anno e mezzo Roma è stata un po' ferma". Lo ha detto la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi in una intervista a Rete oro. (Rer)