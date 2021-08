© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente grave in via Faustiniana nel Comune di San Gregorio da Sassola dove intorno alle 15:30 di oggi sono intervenuti i vigili del fuoco. a scontrarsi un'automobile e una cisterna che trasportava benzina. L'automobilista è rimasto incastrato tra le lamiere ma è stato estratto vivo e affidato al personale del 118. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto anche i carabinieri. (Rer)