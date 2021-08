Afghanistan: ministro Difesa non sarebbe rimasto ferito nell’attacco contro la sua casa a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa afghano, generale Bismillah Khan Mohammadi, non sarebbe rimasto ferito nell'attacco condotto contro la sua abitazione a Kabul. Lo riferisce l’agenzia di stampa locale “Pajhwok”. In precedenza, testimoni oculari avevano riferito all’agenzia “Tolo News” che un'autobomba era esplosa vicino alla casa del ministro, dopo di che diverse persone armate sono entrate nell’abitazione. Intanto una seconda forte esplosione seguita da una sparatoria è avvenuta nella capitale afgana, non lontano dalla Zona verde, l'area pesantemente protetta e fortificata, dove si trovano diverse ambasciate straniere, tra cui la missione degli Stati Uniti. Dopo l'avvio del ritiro degli Stati Uniti e delle forze Nato dal Paese, che si concluderà ufficialmente il 31 agosto, il movimento estremista islamico ha avviato un’offensiva su più direttrici prendendo il controllo di almeno 95 distretti su un totale di 325 e avanzando su alcune città strategiche in particolare Herat e Kunduz, nel nord, e Kandahar e Lashkargah nel sud Paese.(Res)