Usa: Blinken a colloquio con lavoratori musulmani in prima linea nel contrasto al Covid

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un incontro in videoconferenza con undici lavoratori musulmani "in prima linea" nella lotta alla pandemia di coronaviruss, provenienti da diverse popolazioni di tutto il mondo. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato Usa, Blinken, affiancato dal sottosegretario per la sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani Uzra Zeya, ha sottolineato l'importanza che gli Stati Uniti attribuiscono all'impegno con questi "stimati partner della società civile e ha espresso apprezzamento per i contributi e i sacrifici che questi leader hanno fatto lavorando in prima linea nel corso della pandemia di Covid-19 per proteggere le persone". Il segretario di Stato Usa ha inoltre sottolineato che i loro sforzi disinteressati per garantire il bene comune durante un periodo di terribili perdite e sofferenze sono stati una "manifestazione chiara e vibrante dello spirito della recente festa di Eid al-Adha". (Nys)