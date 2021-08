Giustizia: Siracusano (FI), governo ha compiuto miracolo, nostro sì è convinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa non è la nostra riforma. La nostra riforma avrebbe previsto la separazione delle carriere, la responsabilità diretta dei magistrati, la revisione della custodia cautelare, l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione e, certamente, l'eliminazione dell'abuso del trojan. Tuttavia, Forza Italia la voterà con convinzione perché riconosciamo che il governo ha compiuto un vero miracolo, nella misura in cui ha invertito il senso di marcia del modo di legiferare sulla giustizia. Negli ultimi anni, infatti, tutti i provvedimenti sulla giustizia sono stati unidirezionali, ligi al principio del giustizialismo". Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano, intervenendo nell'Aula di Montecitorio per annunciare il voto favorevole del gruppo azzurro alla riforma della giustizia. "Inoltre - ha sottolineato -, per la prima volta il potere di veto delle Procure sull'attività politica non ha funzionato, nonostante i reiterati tentativi. Il governo ha tenuto la barra dritta, respingendo ogni tentativo di condizionamento". Insomma, per la parlamentare azzurra, "oggi si celebra la chiusura di un'epoca. Si chiude l'epoca delle leggi oscurantiste del M5s e del suo ministro Alfonso Bonafede". (Com)