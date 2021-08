Giustizia: Bonafede, M5s ha dimostrato di tenere a velocizzazione comparto come mai nessuno prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non intendo rispondere a nessuna delle provocazioni che sono state fatte perché la giustizia non è una questione personale. Il nostro dovere è parlare ai cittadini del merito di questa riforma". Lo ha affermato il deputato del Movimento cinque stelle ed ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel suo intervento nell'Aula della Camera in dichiarazione di voto finale sul disegno di legge riguardante la delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. "Smettetela di mentire al popolo italiano - ha continuato il parlamentare -. Abbiamo varato un piano di assunzioni e di investimento sull'organico della giustizia che non ha precedenti nella storia di questo Paese. il M5s ha dimostrato di tenere alla velocizzazione della giustizia come mai nessuno prima". (Rin)