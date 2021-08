Venezuela: Cabello chiede unità in vista delle primarie del Psuv, "possibili atti di sabotaggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ha fatto un appello all'unità al suo partito dopo diversi attacchi incrociati da parte di fazioni interne alla formazione politica. Lo stesso Cabello ha criticato dei candidati alle prossime primarie del partito che si sarebbero allontanati, a suo dire, dagli ideali della "rivoluzione bolivariana" portata avanti dall'ex presidente Hugo Chavez. Il vicepresidente del Psuv ha inoltre fatto riferimento a possibili "sabotaggi e atti di terrorismo" durante il voto delle primarie, in programma l'8 agosto in 5.108 seggi elettorali del Paese. Cabello si è detto sicuro che le primarie saranno un valido "test elettorale" per il partito e che da lì usciranno i nomi di quelli che saranno o governatori e i sindaci delle elezioni amministrative previste il 21 novembre. "Stiamo prevenendo qualsiasi tipo di sabotaggio e atto di terrorismo. La destra sarebbe molto interessata se le elezioni dell'8 agosto fallissero", ha spiegato in conferenza stampa Cabello. (Vec)