Giustizia: Bonafede, M5s voterà sì alla riforma

- "Il percorso è ancora lungo, noi continueremo a dare il nostro contributo con lealtà ed in maniera costruttiva. Noi ci saremo e lo dico a tutte le forze politiche che hanno l'obiettivo, se non l'ossessione, di demolire quanto costruito in materia di giustizia nei due governi precedenti. Non ci sarà nessuna restaurazione, nessun passo indietro, non con noi nella maggioranza, e con questo spirito ed orgoglio dichiaro il voto favorevole del M5s". Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle ed ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel suo intervento nell'Aula della Camera in dichiarazione di voto finale al disegno di legge riguardante la delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (Rin)