- Via libera da parte dell'Aula della Camera con 396 sì, 57 no e 3 astenuti al disegno di legge riguardante la delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Il testo passa, ora, all'esame del Senato.(Rin)