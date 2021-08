Giustizia: Sisto, voti odg? Confronto anima democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando in Parlamento c'è un confronto vivace, la democrazia non può che trarne beneficio. Nel merito di quanto accaduto alla Camera nel voto sull'ordine del giorno Muroni sugli eco reati, nel corso di una riunione di maggioranza avevo proposto una riformulazione approvata da tutti, poi, in Aula, qualche gruppo ha cambiato idea: un atteggiamento 'politically correct' avrebbe dovuto suggerire il rispetto di quell'intesa". Lo ha detto, intervenendo a "Zapping", in onda su Radio Uno Rai, il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che poi ha spiegato: "Questa riforma è un ottimo compromesso raggiunto da una maggioranza ampia e variegata. Si tratta di un enorme passo avanti, non solo per la velocizzazione dei processi ma anche per riportare il cittadino al centro del mondo giudiziario, succedendo alle Procure, fino ad oggi elette a protagoniste indisturbate delle aule di giustizia". (Com)