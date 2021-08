© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dispiace tantissimo per la scomparsa di Antonio Pennacchi. Un intellettuale e un uomo sincero, tanto in fabbrica che al Premio Strega. Da Fasciocomunista a Canale Mussolini, tutte le sue opere sono spaccati della nostra storia, dense di punti di riflessione. Ci mancherà". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri. (Rer)