Giustizia: D'Incà, voto alla Camera importante per governo e Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, osserva che "questa sera la Camera ha approvato il disegno di legge di riforma del processo penale con un’ampia maggioranza. Un risultato importante per il governo e per il Paese - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - perché questo sarà un tassello chiave nel percorso delle riforme che ci ha chiesto l’Europa, indispensabile per una piena realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo fatto un grande lavoro e alla fine la mediazione e gli interessi comuni del Paese hanno prevalso, con il contributo determinante del M5s". D'Incà aggiunge: "Ragionevole durata dei processi e certezza della pena sono elementi complementari e necessari per garantire ai cittadini il pieno rispetto della nostra Costituzione democratica. Ringrazio le forze dell’arco parlamentare per il lavoro svolto nelle commissioni e per il dibattito in Aula, abbiamo lavorato a tutti i livelli istituzionali per rendere questo risultato possibile e arrivare anche al Senato, in tempi brevi, all’approvazione di questo provvedimento". (Com)