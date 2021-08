Milano 2021: Milano Unita, rivedere protocollo contro "mala movida" mettendo al centro il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano Unita promuove una visione di città improntata alla partecipazione politica e sociale, non come uno spazio di ordine pubblico (o addirittura privato) in mano al mercato e al consumo. Per questo, non siamo soddisfatti del Protocollo sulla Movida, che risponde al bisogno di socialità e relazione con forme securitarie di governo del territorio. Lo afferma in una nota la lista “Milano Unita” rilevando che “mentre distese di tavolini invadono lo spazio pubblico, la socialità diventa una minaccia da sorvegliare impiegando vigilantes privati, in nome di un'idea di decoro e di sicurezza non meglio chiarite. Tutto ciò a danno degli abitanti più giovani e più poveri della città, ulteriormente spinti ai margini dei confini urbani, e senza aver avuto alcuna interlocuzione con i comitati dei cittadini e i sindacati”. Noi, prosegue la nota, crediamo che una città "a 15 minuti" non possa essere organizzata in pochi poli attrattivi, dove si concentrano i servizi culturali e ricreativi, e tante periferie-dormitorio, dove non esistono spazi di socialità e di ritrovo. (segue) (Com)