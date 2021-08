© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo da parte dell'Aula del Senato con 204 sì, 3 no e 23 astenuti il decreto in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, diventa pertanto legge. (Rin)