Usa: Cuomo si difende da accuse di molestie sessuali, "mai fatto nulla di inadeguato"

- Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha negato le accuse a lui rivolte di molestie sessuali nei confronti di diverse donne. "Non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato fatto avances sessuali non adeguate", ha detto Cuomo durante in un messaggio video sul suo canale Twitter. "Questo non è quello che sono e non è quello che sono mai stato", ha aggiunto respingendo qualsiasi accusa di molestie sessuali nell'arco del suo mandato. "I fatti sono molto diversi da ciò che è stato descritto", ha proseguito Cuomo. Secondo quanto rivelato dal procuratore generale di New York, Letitia James, Cuomo avrebbe molestato ex dipendenti statali, così come un certo numero di donne al di fuori dell’amministrazione. Secondo James, Cuomo avrebbe dato “palpate sgradite e non consensuali" e fatto commenti “allusivi” di natura sessuale, creando un "ambiente di lavoro ostile per le donne”. Gli investigatori hanno parlato con 179 persone e hanno esaminato 74 mila prove, ha spiegato. Prove che hanno dipinto un "quadro profondamente inquietante ma chiaro”. (Nys)