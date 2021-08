© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quorum sul voto on line per l'approvazione del nuovo Statuto associativo del Movimento cinque stelle è "molto vicino". Lo fanno sapere fonti del M5s che, nel far trapelare un "cauto ottimismo", rendono noto che gli iscritti al Movimento aventi diritto a questa votazione sono 113.894. L'asticella della maggioranza assoluta è dunque fissata a 56.947 votanti. (Rin)