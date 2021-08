© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si capisce davvero perché, dopo aver lottato con noi per portare al più presto il ddl Zan in Aula al Senato, adesso Pd, Leu e M5s decidano di fermarlo fino a settembre. Cosa è cambiato? Qual è la strategia per approvarlo in settembre?". Lo scrive su Twitter il sottosegretario all’Interno ed esponente di Italia viva, Ivan Scalfarotto. (Rin)