Roma 2021: si vota il 3 e il 4 ottobre, tutti i nomi dei candidati a sindaco a oggi in campo

- Si vota il 3 e il 4 ottobre a Roma e in 1.162 comuni italiani. Con decreto del ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, le elezioni amministrative sono convocate al primo turno per il 3 e il 4 ottobre e per il ballottaggio nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. Si vota in 18 capoluoghi di provincia tra cui Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli, e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 persone chiamate alle urne. Nella Capitale i quattro principali candidati a sindaco sono: la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi che tenta il bis allo scranno più alto del Campidoglio con una lista politica del M5s e una lista civica del Comitato per Virginia; il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri che sarà appoggiato da sei liste: Partito democratico, Sinistra civica ecologista (riunisce Liberare Roma, Sinistra per Roma, Sinistra italiana, Articolo Uno, Partito socialista italiano, È Viva), Roma futura (con Giovanni Caudo, Pop, Volt, Possibile, Green Italia), lista civica per Gualtieri sindaco, lista Demos, lista di Europa verde e verdi; il candidato del centrodestra Enrico Michetti che a suo supporto avrà cinque liste: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Udc, Rinascimento Cambiamo e una lista civica; il candidato di Azione Carlo Calenda in campo con una lista civica unica Calenda sindaco. A sfidarli saranno in campo: Monica Lozzi di Revoluzione Civica, Andrea Bernaudo dei Liberisti italiani, Rosario Trefiletti per l'Italia dei valori, Gilberto Trombetta per Riconquistare l'Italia appoggiato da Vox e Italexit, Fabiola Cenciotti per Il Popolo della famiglia. (Rer)