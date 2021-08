© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi al Mise prima riunione operativa per far funzionare il Caie (Comitato attrazione investimenti esteri) con ministri Giorgetti, Luigi Di Maio, Franco e Renato Brunetta. 'Serve strumento concreto per rilanciare aziende italiane'", afferma il ministro Giorgetti. E' quanto si legge sul profilo Twitter del ministero dello Sviluppo economico. (Rin)