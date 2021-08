Emirati: potenziale dirottamento di una nave al largo di Fujairah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) ha indicato un potenziale dirottamento di una nave in corso a circa 60 miglia nautiche al largo del porto emiratino di Fujairah. Al momento sui media e sui siti di monitoraggio marittimo stanno comparendo notizie contrastanti con almeno sette navi che avrebbero segnalato una qualche anomalia o la perdita di controllo. Secondo i media britannici, la nave oggetto del dirottamente sarebbe la Asphalt Princess, la cui posizione corrisponderebbe a quella indicata dallo Ukmto. In base a quanto riferisce l’emittente “Sky News”, un gruppo di almeno nove uomini armati avrebbe abbordato la nave facendo irruzione a bordo. Secondo fonti del quotidiano “The Times”, tra le ipotesi vi sarebbe il coinvolgimento di non specificate “forze iraniane” o milizie collegate a Teheran. Tuttavia al momento non vi è alcuna conferma ufficiale, né dettagli accurati in merito alla situazione. (segue) (Res)