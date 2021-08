Decreto Cybersicurezza: Gasparri, FI a favore, resta molto ancora da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di FI, Maurizio Gasparri, durante le dichiarazioni di voto sul decreto legge cybersicurezza ha affermato: "Forza Italia vota a favore di questo decreto che per la verità avrebbe meritato maggiore attenzione e un dibattito più approfondito su una problematica così importante, come molti colleghi hanno già sottolineato. Siamo quindi a favore dell'istituzione dell'Agenzia e ci auguriamo che sappia interfacciarsi al meglio con le altre autorità che si occupano di sicurezza nel paese. La sua capacità di essere efficace - ha continuato il parlamentare - si giocherà appunto nella sua attitudine a comunicare in modo positivo con le altre autorità. Auspichiamo che l'Agenzia sia dotata di competenze all'altezza del compito perché bisognerà essere veloci nelle misure da adottare per contrastare la rapidità degli attacchi informatici. Non sottacciamo talune criticità che ci sono come l'esclusione del ministero della Funzione pubblica, dall'assetto dell'Agenzia e le altre problematiche che attengono, ad esempio, il settore della sanità e ci auguriamo che si possa recuperare il tempo perduto". Gasparri ha aggiunto: "Siamo consapevoli che molto resta da fare dopo l'istituzione dell'Agenzia. Mentre non mi soffermo sull'attualità, mi riferisco agli attacchi al sistema regionale della sanità laziale. Voglio prima vederci chiaro, non vorrei si ripetesse un'altra storia simile a quella che abbiamo registrato con l'Inps qualche tempo addietro. In quell'occasione si scoprì, infatti, che i ritardi nei pagamenti degli aiuti per il Covid non dipesero da attacchi di hacker che in effetti non si erano verificati come pure aveva denunciato il presidente dell'Istituto". (Com)