Emirati: ministero Esteri Iran definisce “sospette” notizie incidenti navali nel Golfo dell’Oman

- Il ministero degli Esteri iraniano considera sospette le notizie che parlano di una serie di “incidenti”, tra cui un potenziale dirottamento, al largo del porto emiratino di Fujairah, nel Mare dell’Oman, sottolineando che l’Iran è pronto a fornire il suo aiuto se necessario. In messaggio su Telegram, il portavoce del ministero degli Esteri, Said Khatibzadeh, ha definito “assolutamente sospette” le notizie che parlano di almeno sette navi che avrebbero segnalato una qualche anomalia o la perdita di controllo. “In caso di problemi ai sistemi di navigazione, l'Iran è pronto a fornire assistenza e condurre un'indagine approfondita", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri. Khatibzadeh ha messo anche in guardia contro la creazione di qualsiasi "falsa atmosfera" nella regione per scopi politici. (segue) (Res)