Emirati: ministero Esteri Iran definisce “sospette” notizie incidenti navali nel Golfo dell’Oman (2)

- Questo pomeriggio il dipartimento per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) ha indicato un potenziale dirottamento di una nave in corso a circa 60 miglia nautiche al largo del porto emiratino di Fujairah. Secondo i media britannici, la nave oggetto del dirottamente sarebbe la Asphalt Princess, la cui posizione corrisponderebbe a quella indicata dallo Ukmto. In base a quanto riferisce l’emittente “Sky News”, un gruppo di almeno nove uomini armati avrebbe abbordato la nave facendo irruzione a bordo. Secondo fonti del “The Times”, tra le ipotesi vi sarebbe il coinvolgimento non specificate “forze iraniane” o milizie collegate a Teheran. Tuttavia al momento non vi è alcuna conferma ufficiale, né dettagli accurati in merito alla situazione. Da segnalare che il portale per il monitoraggio marittimo “Marine Traffic” segnala ben sette petroliere che avrebbero “perso il controllo” dei propri comandi al largo di Fujairah, nel Mare dell’Oman. La prima a lanciare il segnale è stata la petroliera Golden Brilliant, battente bandiera di Singapore, a cui si sono aggiunte le petroliere Velos Forza (Isole Marshall), Abyss (Vietnam), Khamdenu (Isole Cook), Queen Ematha (Guyana) e Jag Pooja (India). La serie di potenziali incidenti avvenuti nelle acque del Golfo dell’Oman giunge dopo l’attacco che lo scorso 29 luglio ha coinvolto la nave cisterna Mercer Street di proprietà giapponese e gestita dalla compagnia Zodiac Maritime dell’imprenditore Eyal Ofer. L’attacco costato la vita a due marinai, rispettivamente un cittadino romeno e uno britannico, è stato attribuito da Israele, Stati Uniti e Regno Unito all’Iran che invece ha negato qualsiasi coinvolgimento. Attualmente la petroliera Mercer Street si trova ancorata al largo del porto di Fujairah. (Res)