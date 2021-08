Basile: Bolsonaro indagato accusa il giudice elettorale, "rende un disservizio alla nazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha risposto all'apertura di una indagine amministrativa decisa dal Tribunale supremo elettorale (Tse), accusando il presidente, Lusi Roberto Barroso, di "rendere un disservizio alla nazione". Il capo dello Stato, che ha detto di aver ingaggiato un "combattimento diretto" con Barroso, ha rilanciato le sue critiche del sistema elettronico del voto, oggetto dell'inchiesta del Tse. "Non si tratta di una lotta a chi è più maschio. Ma non rinuncio alla battaglia per dimostrare chi rispetta la nostra Costituzione e chi no", ha detto Bolsonaro lasciando la sua residenza del Palazzo Alvorada questa mattina. L'autorità elettorale ha dato il via all'indagine per le accuse rivolte al sistema elettorale nelle ultime settimane. Con una decisione adottata all'unanimità, il Tse ha inoltre invitato la Corte suprema a verificare eventuali responsabilità del capo dello Stato nella diffusione di notizie false in merito alla non efficacia delle urne elettroniche per evitare frodi elettorali. (segue) (Brb)