Basile: Bolsonaro indagato accusa il giudice elettorale, "rende un disservizio alla nazione" (2)

- "Il giudice Barroso presta un disservizio alla nazione brasiliana cooptando persone all'interno della Corte suprema per costruire un asse contro di me, come se io fossi in guerra contro le due corti. Non è contro il Tse o la Corte suprema la mia lotta, è solo contro un giudice supremo, che è anche presidente della Corte superiore elettorale, è che vuole imporre la sua volontà", ha dichiarato Bolsonaro, riferendosi a Barroso, aggiungendo che non accetterà "intimidazioni" e continuerà a fare le sue critiche. "Ho giurato di dare la vita per il paese, non accetterò intimidazioni, continuerò ad esercitare il mio diritto di cittadino alla libertà di espressione, di critica, di ascolto e soprattutto di rispondere alla volontà popolare. Potete starne certi, il Brasile sta cambiando e non ci saranno battute d'arresto", ha detto. Il capo dello stato ha poi affermato che le parole di Barroso "non valgono assolutamente nulla" e ha chiamato a raccolta i suoi sostenitori in un evento per il prossimo fine settimana a San Paolo dove ha annunciato che darà "l'ultimo messaggio" in difesa del voto stampato. (segue) (Brb)