Basile: Bolsonaro indagato accusa il giudice elettorale, "rende un disservizio alla nazione" (3)

- L'indagine parte dalle parole con cui il presidente era tornato ad attaccare il sistema elettorale elettronico, strumento attraverso il quale si sarebbero compiute frodi alle elezioni del 2014 e del 2018. Il presidente, la settimana scorsa, aveva promesso di esibire in diretta sui canali social e su "Tv Brasil" le prove a sostegno della sua tesi, salvo poi ammettere di possedere solo "indizi". Nel corso della diretta di due ore, il capo dello Stato ha invece mostrato spezzoni di video già circolanti sulla rete e più volte contraddetti dalle autorità, considerati "fake news". Bolsonaro ha sempre più messo nel mirino delle critiche Barroso, e - sospettando manovre in favore dei suoi oppositori per sconfiggerlo alle urne - ha minacciato di non far celebrare le elezioni del 2022 nel caso in cui non si dovesse tornare al voto cartaceo. In particolare, Bolsonaro chiede che al termine del voto nell'urna elettronica, ciascun elettore possa ottenere una prova cartacea della preferenza appena espressa. Tuttavia, secondo l'alta magistratura del paese e la maggior parte dei partiti politici, ciò esporrebbe le elezioni alla concreta possibilità di diffuse false denunce di brogli, oltre che esporre i cittadini che abitano in aree dominate dal crimine organizzato al rischio di minacce da parte dei criminali interessati a inquinare il voto. (segue) (Brb)