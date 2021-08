RPT - Giustizia: De Petris (Leu), gravissima bocciatura alla Camera dell'odg su ecoreati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretti alla fonte - "Alla Camera, per cinque voti, è stato bocciato un ordine del giorno che chiedeva di inserire gli ecoreati, come il disastro ambientale, nel novero di quelli più gravi e quindi messi al riparo dal rischio di improcedibilità. Il governo aveva dato parere contrario. Molti deputati del Pd hanno votato contro, come l'intera destra. E' un fatto gravissimo che mette seriamente in dubbio la reale volontà di procedere rapidamente su quel percorso di riconversione ecologica che sulla carta è la priorità del Pnrr". Lo afferma la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. "Questa battaglia non può essere abbandonata - continua la parlamentare in una nota -, perché in ballo c'è il futuro delle prossime generazioni. Non possiamo permettere che venga lanciato un segnale così sbagliato e controproducente. Bisognerà dunque assolutamente trovare al più presto una via per inserire questi reati tra quelli di massima gravità". (Com)