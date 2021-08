Giustizia: Colletti (Ac), riforma è inno a impunità di Stato, M5s non sia complice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando vengono fatte riforme del genere in piena estate è perché bisogna agire senza far sapere nulla all'opinione pubblica su cosa stia succedendo qui in Parlamento. Vi è un primo dato politico: questa legge rappresenta la sconfitta del Movimento cinque stelle che sta votando a favore della cancellazione della sua legge manifesto". Lo ha affermato Andrea Colletti, presidente de L'alternativa c'è, intervenendo nell'Aula di Montecitorio in dichiarazione di voto sul disegno di legge delega di riforma del processo penale. "Colleghi ed amici del M5s - ha proseguito Colletti - avevate spacciato urbi et orbi che entravate in questo governo per difendere con le unghie e cono i denti le riforme fatte: il decreto Dignità, la prescrizione, il reddito di cittadinanza. Una per una state votando per la cancellazione di tutta la vostra azione di governo passata, anzi la nostra azione di governo passata. In pratica in questo governo e in questa maggioranza siete purtroppo irrilevanti. Io mi domando: ne è valsa la pena votare per il governo Draghi? Vi è un secondo dato politico: la schizofrenia legislativa e parlamentare. Nel 2019 Movimento cinque stelle e Lega votavano la riforma della prescrizione che ci metteva in scia agli altri paesi europei. Oggi gli stessi due partiti, che rappresentano comunque la maggioranza del Parlamento votano la sostanziale cancellazione di quella legge, dopo solo un anno e mezzo di vigenza. Senza nemmeno conoscerne gli effetti positivi o negativi". (segue) (Com)