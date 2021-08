Giustizia: Colletti (Ac), riforma è inno a impunità di Stato, M5s non sia complice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri - ha sottolineato ancora l'esponente de L'alternativa c'è - il presidente Fico ha commemorato la Strage di Bologna, ma se fosse entrata in vigore allora questa legge, queste indagini non si sarebbe mai potute riaprire, così come non si sarebbero potute riaprire quelle sulla trattativa Stato Mafia, sulle uccisioni da parte della mafia e di pezzi dello Stato di Falcone e Borsellino. Con che faccia riuscite a votare queste cose oggi, qui? Per non parlare del nuovo istituto della improcedibilità: una prescrizione processuale che la giurisprudenza dichiarerà sostanziale con effetti che saranno validi per tutti gli attuali processi. Invece di accelerare processi, li eliminate del tutto a beneficio di imputati condannati in primo grado e contro gli interessi delle vittime dei reati e del sistema giustizia. Niente più condanne a Cosentino, niente più condanne a D'Alì, niente più condanne per concorso esterno alla mafia. Un preventivo svuota carceri. Cari amici del Movimento cinque stelle – ha concluso Colletti - vi esorto a non sentire sirene della stabilità poiché rappresentano la stabilità delle loro poltrone non la stabilità e gli interessi di questo Paese. Molti elettori passati e presenti sono ancora nelle vostre mani, non deludeteli. Non siate complici di questo inno all'impunità di Stato". (Com)