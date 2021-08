Difesa: Libano, cambio alla guida del contingente italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il proprio mandato, lo stretto coordinamento tra la cellula Cimic (Cooperazione civile militare), l'ufficiale veterinario, la Gender e il Medical Advisor e la componente di Pubblica informazione, ha consentito di sviluppare progetti mirati al self-sustainability building, come la realizzazione di corsi di imprenditorialità femminile o la costruzione di aree agricole ecosostenibili e autosufficienti, sostenendo quindi in maniera efficace la microeconomia nell'area di responsabilità e consentendo di sviluppare efficaci campagne di comunicazione sul territorio per incrementare le possibilita' di individuare nuove realta' con cui replicare i progetti pilota. Il generale Del Col si è poi rivolto agli uomini e alle donne dalla "Friuli", esortandoli a "proseguire nel solco tracciato dai precedenti contingenti, operando con equilibrio, professionalità, imparzialità, diplomazia, efficacia, credibilità e rispetto". La brigata aeromobile "Friuli", alla sua quarta missione in Libano con i colori delle Nazioni Unite, assume il comando del settore Ovest di Unifil in cui operano 3.800 "caschi blu" di 16 dei 46 paesi contributori alla missione Unifil e di cui fanno parte 1.000 militari italiani. (Com)