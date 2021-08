Incendi: D'Uva (M5s), presentata risoluzione al governo, agiamo velocemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sicilia brucia e, con lei, anche l'anima dei suoi cittadini. In un mese e mezzo sono 250 gli incendi boschivi che hanno colpito l'isola. Una vera e propria emergenza alla quale dobbiamo far fronte ponendo in essere tutte le azioni utili. A tal fine, abbiamo deciso di presentare una risoluzione, sottoscritta anche dai colleghi Eugenio Saitta, Gianluca Rizzo e Gianluca Aresta, con la quale chiediamo al governo di porre in essere una serie di azioni necessarie seguendo un doppio binario". A dichiararlo è il deputato Questore del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva. "Da una parte - spiega il parlamentare in una nota - è fondamentale intervenire rafforzando le fila dei Carabinieri per la Tutela forestale in Sicilia e in tutte le altre regioni che risultano maggiormente colpite dalla situazione emergenziale. Dall'altra risulta altrettanto importante impegnarsi sul potenziamento delle dotazioni organiche e strumentali della polizia giudiziaria: dobbiamo garantire massimo supporto a chi porta avanti le attività di indagine. Abbiamo, inoltre, evidenziato al governo quanto sia significativo favorire attività investigative efficaci in modo che si possano perseguire i reati ambientali, rafforzando il contrasto alle attività illecite e criminali inerenti ai medesimi reati ambientali. Senza dubbio, una maggiore presenza di Carabinieri forestali, su tutto il territorio nazionale, potrebbe garantire un'attività di prevenzione e di repressione più efficace, soprattutto nel perseguire reati collegabili alla distruzione del territorio boschivo di natura dolosa". D'Uva conclude: "Questo atto di indirizzo presentato al governo è solo il primo passo: stiamo infatti pianificando una serie di interventi in Parlamento, mirati, per far sì che non accada più quanto si è verificato in questi giorni".(Com)