Roma 2021: Michetti incontra tassisti, impegno per lotta ad abusivisomo e nuovo slancio a settore (2)

- "Oggi - precisa il candidato del centrodestra - i tassisti mi dicono che anche per fare tratte brevissime, per colpa di cantieri aperti senza una programmazione logica, impiegano troppo tempo. Questo fa lievitare i costi per gli utenti e allontana i cittadini dal servizio. Occorre poi un lavoro strutturale per consentire ai taxi di lavorare in modo migliore sia nelle stazioni che negli aeroporti. Poi la sicurezza: dobbiamo garantire ai nostri tassisti maggiore sorveglianza per evitare, specialmente nelle ore notturne, che diventino preda di malintenzionati. Sono convinto di portare Roma a standard altissimi nel settore taxi anche grazie alla collaborazione con i sindacati e le cooperative", ha concluso Michetti. (Com)