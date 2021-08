Trasporti: Terzi, Enti interessati a Ponte su Adda trovino accordo entro settembre o si assumano responsabilità di veti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione dei nuovi ponti sull'Adda riteniamo sia urgente e non procrastinabile, dato che l'attuale ponte di San Michele ha una vita limitata, di circa 10 anni”. Lo conferma l'assessore regionale alla Mobilità Claudia Maria Terzi, commentando lo studio di fattibilità presentato oggi da Rfi per individuare un tracciato planoaltimetrico del nuovo attraversamento stradale e ferroviario del fiume Adda. "Ribadisco - spiega l'assessore Terzi - la necessità che le Province di Bergamo e Lecco, così come i Comuni vicini al ponte, trovino un accordo in modo da arrivare a una soluzione e a una decisione condivisa entro il mese di settembre. Giudico positiva la disponibilità di Rfi a raccogliere e valutare le ulteriori richieste di approfondimento che giungono dal territorio". "Bisogna procedere spediti, chi dovesse porre eventuali veti alla realizzazione del ponte viario - conclude l'assessore Terzi - dovrà poi assumersene la responsabilità". (Com)