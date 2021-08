Regno Unito: Covid, governo rinuncia a nuova lista di Paesi a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha deciso di non introdurre una nuova lista dei Paesi a rischio Covid-19 a seguito delle dimissioni del consigliere capo del gabinetto in materia sanitaria del Regno Unito. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", le norme di auto isolamento rimarranno quindi inalterate per chi ritornerà sul suolo britannico. Questo significa che sarà permesso viaggiare sia a cittadini e residenti britannici che a quelli senza cittadinanza e non residenti. Inoltre, per questi ultimi, non sarà d'obbligo sottoporsi all'auto isolamento al loro ritorno nel Regno Unito. Resta ancora incerta quale sarebbe stata la decisione del primo ministro britannico circa l'introduzione di una nuova lista di Paesi a rischio contagio Covid-19 (la cosiddetta lista 'd'ambra'). La decisione arriva dopo giorni di discussioni animate all'interno del governo britannico alla luce delle dimissioni del consigliere. Da una parte i laburisti hanno definito le dimissioni un atto "sconsiderato". Dall'altro, i liberal-democratici hanno richiesto che venisse sostituito. (segue) (Rel)