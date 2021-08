Regno Unito: Covid, governo rinuncia a nuova lista di Paesi a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il quotidiano "The Times" ha riportato la poca propensione all'aumento delle restrizioni da parte del governo, sia da parte dei Tories che dell'opinione pubblica. Così erano iniziate le contestazioni dei parlamentari conservatori sulle restrizioni imposte dall'esecutivo, definendole "inspiegabilmente complicate". In aggiunta, era emerso, da un sondaggio condotto dal "The Times", che la maggior parte dell'opinione pubblica sperava in maggiori libertà. Per quanto riguarda il turismo, invece, c'era la paura che una nuova lista di Paesi a rischio contagio avrebbe scoraggiato le persone dal viaggiare, comportando forti ripercussioni al settore. (Rel)