Slovacchia: Covid, a luglio la variante Delta ha dominato tra i campioni sequenziati

- La variante Delta del coronavirus è già dominante in Slovacchia. Lo afferma l’Ufficio di salute pubblica (Uvz) sulla base dell’esito dei sequenziamenti avvenuti nel mese di luglio. “Se nelle due prime settimane del mese la variante Alfa era ancora dominante in modo significativo, il contributo della Delta è gradualmente aumentato, diventando prevalente nei campioni sequenziati il 22 luglio”, afferma l’Ufficio. Dei 181 campioni relativi a quella data, 112 erano i casi di variante Delta, mentre solo 66 erano ascrivibili all’Alfa. La proporzione è ulteriormente cambiata nel sequenziamento relativo al 27 luglio. Su 87 campioni esaminati, “75 erano di variante Delta e 12 di variante Alfa”, ha riferito l’Uvz. In totale, nel mese di luglio sono stati esaminati 1.045 campioni rilevati con tampone molecolare. 672 sono stati usati per il sequenziamento, di cui 625 con successo. Di questi la variante Delta ha rappresentato il 60 per cento”. (Vap)