Lavoro: Uliano (Fim-Cisl) su Stellantis, positiva spinta su elettrico, ma riconvertire fabbriche per salvare occupazione

- È certamente importante "la spinta verso l’elettrico nei prossimi 24 mesi con il lancio di 21 veicoli elettrici e ibridi" annunciata oggi da Ceo di Stellantis, Carlos Tavares durante la presentazione dei dati semestrali, ma "è altrettanto necessario avere risposte concrete sulle prospettive future per gli oltre 7 mila lavoratori in Italia del gruppo che operano sui motori tradizionali, a cui bisogna aggiungerne altrettanti nella componentistica dell’indotto". È quanto dichiara, tramite comunicato stampa, il segretario generale della Federazione italiana metalmeccanici della Cisl, Ferdinando Uliano. "L’arco temporale che abbiamo di fronte - afferma Uliano - è molto stretto, servono risposte che rassicurino nel breve periodo sia i lavoratori che il Paese". Tra gli obiettivi di Stellantis nell'Electtrification Day che mirano a raggiungere entro il 2030 il "70 per cento di elettrico nelle produzioni per Europa e il 40 per cento delle produzioni per gli Usa" e le direttive europee "Fit for 55", si parla di un arco di tempo "molto stretto che espone tutto il settore a preoccupanti ripercussioni sul piano occupazionale", aggiunge il segretario di Fim- Cisl. "Riteniamo non si possa attendere ulteriore tempo, senza sapere quale scelte Stellantis vuole intraprendere su questo versante", conclude Uliano.(Rin)