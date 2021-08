Costa d'Avorio: presidente Ouattara in isolamento dopo contatto con persona positiva al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, osserverà un periodo di isolamento dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Lo ha riferito la presidenza ivoriana, che in un comunicato precisa l'invito rivolto da Ouattara alla cittadinanza a vaccinarsi. "Il presidente della Repubblica esorta gli ivoriani e i cittadini residenti in Costa d'Avorio a vaccinarsi, continuando inoltre a rispettare le misure di protezione disposte per lottare contro la pandemia", si legge nel documento. Lo scorso 29 luglio, il Consiglio di sicurezza nazionale (Cns) - organo preposto anche alla gestione della lotta alla pandemia - ha annunciato il rafforzamento delle misure di controllo e sorveglianza epidemiologica all'aeroporto internazionale Félix Houphouët-Boigny di Abidjan. "Questo mese di luglio è stato caratterizzato da un leggero aumento dei nuovi casi di Covid-19, nel nostro Paese, rispetto al mese precedente", ha osservato il segretario del Cns, Fidèle Sarassoro, per il quale inoltre, "in considerazione dei focolai osservati sia in Africa che nel resto del mondo, il Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha deciso di rafforzare le misure di controllo e sorveglianza epidemiologica ai punti di ingresso del Paese", come appunto in aeroporto. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 condotta in Costa d'Avorio, dall'1 marzo - data di avvio delle vaccinazioni - sono state somministrate 1.013.349 dosi di vaccini 2021 fino al 27 luglio 2021, con 113.706 persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Già a maggio scorso il governo della Costa d'Avorio aveva deciso di revocare la serrata all'interno del paese ma di mantenerla nella città di Abidjan e nei suoi dintorni, considerati il focolaio della pandemia di Covid-19 nel territorio nazionale. (segue) (Res)