Costa d'Avorio: presidente Ouattara in isolamento dopo contatto con persona positiva al Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce dell'osservazione che nessun caso positivo (di Covid-19) è stato rilevato dallo scorso 21 aprile all'interno del paese, il coprifuoco sarà revocato a partire da venerdì 8 maggio", aveva dichiarato il presidente Alassane Ouattara in diretta televisiva, mentre "l'isolamento del Grande Abidjan è mantenuto e sarà rafforzato con sistematici controlli sanitari e di sicurezza per garantire il rispetto del trasporto merci e della circolazione delle persone autorizzate". Ouattara ha precisato in quell'occasione che le restrizioni sarebbero state "immediatamente ripristinate" anche all'interno del paese qualora si riscontrassero nuovi casi di contagio. Il capo dello Stato aveva ribadito che mantenere l'isolamento ad Abidjan sarebbe stato un "fattore determinante" per sconfiggere la pandemia in tutto il paese. (Res)