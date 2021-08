Brasile: immatricolazioni veicoli diminuite del 3,8 per cento a luglio su mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Assumpcao "se la produzione fosse normalizzata, principalmente per le automobili, potremmo avere una crescita ancora maggiore del previsto per quest'anno", ha affermato il presidente di Fenabrave in riferimento alla crisi nella fornitura di chip e superconduttori che ha colpito il settore dall'inizio dell'anno, causando lo stop delle linee di produzione di diverse compagnie. Secondo Fenabrave, la crisi ha reso il volume delle auto immatricolate a luglio il più basso del mese dal 2005. Il numero è stato di 123.600 mila unità, in calo del 7,3 per cento rispetto a giugno e dell'8,4 per cento rispetto a luglio dello scorso anno. (Brb)